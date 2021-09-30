"Барселона" установила клубный антирекорд в еврокубках

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"Барселона" установила клубный антирекорд в еврокубках

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" переписала собственную историю по итогам двух туров группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовые" разгромно проиграли сначала "Баварии" (0:3), а затем и "Бенфике" (0:3).

Как сообщает Opta, это первый случай в истории "Барсы", когда команда не забила в двух стартовых матчах еврокубка.

Следующий соперник каталонцев по турниру - киевское "Динамо". Матч состоится 20 октября на "Камп Ноу".

Не пропустите: "Барселона" стартовала с двух поражений в еврокубковом сезоне впервые за 49 лет. | http://soccernews.ru
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