"Барселона" установила клубный рекорд

"Барселона" в рамках 12-го тура Примеры разгромила "Леганес" со счётом 3:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" в стартовых 12 матчах текущего чемпионата пропустили всего 4 гола.

Как сообщает Opta, это лучший показатель в истории "Барселоны" за указанный период.

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