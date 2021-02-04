"Барселона" установила клубный рекорд в матче с "Гранадой"

"Барселона" переписала собственную историю по итогам матча 1/4 финала Кубка Испании против "Гранады".

В указанной игре "сине-гранатовые" впервые забила 3 гола в овертаймах, сообщает Mister Chip.

Напомним, что основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а в дополнительное время "Барса" переиграла соперника со счётом 3:1.

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