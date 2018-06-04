"Барселона" установила рекорд Чемпионатов Мира

Каталонская "Барселона" установила рекорд для Чемпионатов Мира, информирует Bleacher Report Football.

Так, игроки "сине-гранатовых" оказались в каждой из групп финальной части ЧМ, чего никогда не удавалось сделать ни одному другому клуба мира. Всего же в Россию "Барса" делегировала 13 своих футболистов.

Напомним, "Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи". | soccernews.ru