"Барселона" установила рекорд Чемпионатов Мира

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"Барселона" установила рекорд Чемпионатов МираКаталонская "Барселона" установила рекорд для Чемпионатов Мира, информирует Bleacher Report Football.

Так, игроки "сине-гранатовых" оказались в каждой из групп финальной части ЧМ, чего никогда не удавалось сделать ни одному другому клуба мира. Всего же в Россию "Барса" делегировала 13 своих футболистов.

Напомним, "Барселона" готовит предложение по ключевому игроку "Наполи". | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Ну хоть для чего-то пригодился Вермален.

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