"Барселона" установила рекорд Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" на своём поле разгромила "Леванте" со счётом 3:0 и гарантировала себе путёвку в следующий раунд турнира.

Таким образом, как сообщает Opta, "сине-гранатовые" установили рекорд Кубка, выиграв противостояние в данном соревновании в 22-й раз подряд. Речь идёт как о двухматчевых дуэлях в плей-офф, так и финальных поединках.

Отметим, что "Барселона" становилась обладателем Кубка Испании 30 раз, что является рекордом.

В текущем сезоне каталонской команде может помешать побороться за трофей невнимательность. В первом матче с "Леванте" в составе "блауграны" на поле вышел дисквалифицированный игрок и теперь подопечным Эрнесто Вальверде грозит исключение из турнира.

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