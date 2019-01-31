"Барселона" установила рекорд Кубка Испании

"Барселона" разгромила "Севилью" со счётом 6:1 в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Таким образом, "сине-гранатовые" пробились в полуфинал данного турнира в девятый раз подряд.

Как сообщает Opta, это новый рекорд Кубка Испании. Ранее ни одной команде не удавалось подобное.

Стоит отметить, что "Барселона" - 30-кратный победитель Кубка, что также является рекордным показателем.

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