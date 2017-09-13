"Барселона" установила рекорд Лиги Чемпионов

Обыграв вчера туринский "Ювентус", каталонская "Барселона" установила новый рекорд в Лиге Чемпионов, информирует El Mundo Deportivo.

Так, "сине-гранатовые" не проигрывают в своем стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов на протяжении уже 19-ти лет подряд. Это лучший показатель в истории турнира.

Стоит отметить, что до вчерашнего матча аналогичные показатели с "Барсой" имела и "старая сеньора", но ее серия остановилась на 18-ти матчах без поражений.

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