"Барселона" установила рекорд Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Лион" со счетом 5:1 и завоевала путевку в четвертьфинал.

Каталонский клуб не проиграл в 30-м подряд домашнем матче Лиги Чемпионов, побив рекорд "Баварии" (29).

В последний раз "Барселона" проигрывала дома Лиге чемпионов 1 мая 2013 года в матче с "Баварией" (0:3).

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