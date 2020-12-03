"Барселона" установила рекорд Лиги Чемпионов по серии матчей с пенальти

Игроки "Барселоны" пробивали пенальти в пяти последних матчах Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mister Chip, это рекордная серия для самого престижного еврокубкового турнира.

Ранее ни одна команда не била 11-метровые в более чем четырёх играх кряду.

Все пять пенальти "Барса" реализовала: трижды это сделал Лионель Месси, по разу - Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт.

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