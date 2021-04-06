"Барселона" установила рекорд сезона по попаданиям с каркас ворот

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Матч 29-го тура между "Барселоной" и "Вальядолидом" (1:0) стал примечательным не только из-за странных судейских решений, но и из-за "достижения" каталонского клуба.

"Блаугранас" в очередной раз потревожили мячом каркас ворот, когда в конце первого тайма удар Педри с дальней дистанции перевел в штангу вратарь гостей Жорди Масип.

По информации статистического портала Opta, данный эпизод позволил подопечным Рональда Кумана возглавить рейтинг самых невезучих команд из топ-5 европейского футбола, которые чаще остальных проверяют на прочность каркас ворот.

Всего в текущем сезоне "Барселона" попадала в штанги или перекладину 29 раз.