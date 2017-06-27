"Барселона" установила сроки на приобретение Бельерина

Теги барселонаэктор бельеринарсенал лондон

"Барселона" установила сроки на приобретение БельеринаКаталонская "Барселона" установила сроки на приобретение защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как информирует Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены согласовать переход 22-летнего бека в течение ближайших десяти дней. Если клубу не удастся провернуть этот трансфер, "Барса" переключит свое внимание на альтернативные Бельерину варианты.

Напомним, переход Бельерина находится под угрозой срыва| soccernews.ru

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