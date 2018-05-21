"Барселона" устроила потрясающие проводы Иньесте

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"Барселона" устроила потрясающие проводы Иньесте

"Барселона" попрощалась с полузащитником Андресом Иньестой, который покинул клуб.

Видео: церемония прощания с Иньестой.

34-летний Иньеста выступал за "Барселону" с 2002 года, провел за клуб 674 матча и забил 57 голов. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоевывал Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, выиграл четыре Лиги Чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

Не пропустите: Фанаты "Барселоны" устроили шикарный перфоманс в адрес Иньесты. | http://soccernews.ru

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