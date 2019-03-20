"Барселона" уступает "Манчестер Сити" в борьбе за Сауля

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"Барселона" уступает "Манчестер Сити" в борьбе за Сауля

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает ESPN, "горожане" обошли "Барселону" в переговорах по 24-летнему испанцу. Сумма трансфера должна составить 80 миллионов евро.

Отмечается, что Сауль желает покинуть "матрасников" по окончании сезона.

Сауль является воспитанником "Атлетико". В этом сезоне на счету игрока пять голов и три ассиста в 36 играх.

После 28 туров "Атлетико" идет вторым в Примере, отставая от "Барселоны" на 10 очков. В Лиге Чемпионов клуб вылетел в 1/8 финала от "Ювентуса".

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