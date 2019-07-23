"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче. Гризманн и де Йонг сыграли по тайму

В рамках товарищеской игры "Челси" одержал победу над "Барселоной".

Отметим, что новички каталонцев Антуан Гризманн и Френки де Йонг провели на поле по одному тайму.

"Барселона" - "Челси" 1:2

Голы: Абрахам, 34 - 0:1, Баркли, 81 - 0:2, Ракитич, 90 - 1:2

"Барселона": тер Штеген (Нето, 46), Умтити (Лангле, 46), Альба (Гильем Жайме, 46), Пике (Тодибо, 46), Серджи Роберто (Аленья, 46), Пуч (де Йонг, 46), Бускетс (Нелсон Семеду, 46), Кольядо (Малком, 46), Бускетс (Ракитич, 46), Дембеле (Карлес Перес, 46), Гризманн (Рафинья, 46).

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон (Алонсо, 46), Кристенсен (Томори, 48), Давид Луиз (Зума, 46), Аспиликуэта (Бакайоко, 71), Ковачич (Дзаппакоста, 70), Маунт (Баркли, 60), Пулишич (Жиру, 60), Жоржиньо (Дринкуотер, 71), Педро (Батшуайи, 70), Абрахам (Кенеди, 60).

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