"Барселона" утратила интерес к двум футболистам из АПЛ

Фото твиттер "Челси"

"Барселона" больше не претендует на вингеров Хакима Зиеша ("Челси") и Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити").

По информации журналиста Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" утратили интерес к марокканцу и англичанину из-за трансфера Феррана Торреса.

Скорее всего, каталонский клуб объявит о переходе испанского нападающего уже сегодня, 27 декабря.

Ожидается, что приобретение Торреса обойдётся "Барсе" в 55 миллионов евро + 10 миллионов бонусами.

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