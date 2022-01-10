"Барселона" утратила интерес к Санчешу

Фото твиттер Ренату Санчеша

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш не перейдёт в "Барселону", сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер "сине-гранатовых" Хави посчитал, что португальский хавбек не подходит его команде.

Сам 24-летний футболист, чья рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро, всё равно хочет сменить клуб.

В текущем сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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