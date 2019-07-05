"Барселона" увеличила цену на Умтити

2 Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" увеличила цену на Умтити

"Барселона" по-прежнему готова расстаться с французским защитником Самуэлем Умтити, но теперь каталонцы увеличили цену на него, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет получить за игрока 60 миллионов евро, хотят ранее планировал продать его за 50 миллионов. "Барселоне" нужны дополнительные средства, чтобы приобрести нападающего ПСЖ Неймара. Интерес к французу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Умтити провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" назвала ПСЖ максимальную сумму, которую готова заплатить за Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Не будь у него проблем со здоровьем, то за 60 лямов это в полне нормальная цена.

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Mutaloff
Mutaloff

Если бы не травмы,то был бы топом,а так,очень нестабильный центрбек.

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