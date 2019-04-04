"Барселона" увеличила клаусулу 16-летнего воспитанника до 100 миллионов евро

"Барселона" продлила соглашение с хавбеком Морибой Курумой.

Как сообщает сайт клуба, 16-летний воспитанник клуба подписал контракт до 2022 года и теперь его клаусула выросла до 100 миллионов евро.

Курума находится в структуре клуба с 2010 года. На данный момент он выступает "Барселону U-19" и уже принимал участие в матчах Юношеской Лиги УЕФА.

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