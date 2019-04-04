"Барселона" увеличила клаусулу 16-летнего воспитанника до 100 миллионов евро
"Барселона" продлила соглашение с хавбеком Морибой Курумой.
Как сообщает сайт клуба, 16-летний воспитанник клуба подписал контракт до 2022 года и теперь его клаусула выросла до 100 миллионов евро.
Курума находится в структуре клуба с 2010 года. На данный момент он выступает "Барселону U-19" и уже принимал участие в матчах Юношеской Лиги УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Эйбар
|30
|39
|11
|Реал Сосьедад
|29
|37
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23