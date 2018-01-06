"Барселона" увеличила предложение по Коутиньо

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"Барселона" увеличила предложение по КоутиньоКаталонская "Барселона" увеличила предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Times, "сине-гранатовые" подняли размер фиксированный единоразовой платы за 25-летнего хавбека "красных" со 110-ти до 120-ти миллионов евро. При этом сумма бонусных начислений за будущие выступления бразильца в стане каталонского гранда осталась неизменной - все те же 40 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" может купить Махреза для замены Коутиньо. | soccernews.ru

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