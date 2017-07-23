"Барселона" увеличила предложение по Коутиньо до 89 миллионов евро

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"Барселона" увеличила предложение по Коутиньо до 89 миллионов евро

"Барселона" не оставляет попыток приобрести бразильского полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 89 миллионов евро. "Ливерпуль" пока не дал ответа, но главный тренер мерсисайцев Юрген Клопп надеется сохранить хавбека.

25-летний Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2012 года, провел за клуб 182 матча и забил 42 гола.

Не пропустите: Клопп встретился с Коутиньо. | http://soccernews.ru

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