"Барселона" увеличила сумму отступных за молодого таланта до 400 миллионов евро

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"Барселона" увеличила сумму отступных за молодого таланта до 400 миллионов евро

Сумма отступных в контракте нападающего "Барселоны" Ансу Фати возросла со 170 до 400 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба.

Это произошло благодаря переводу форварда в состав основной команды. В новом сезоне Фати будет играть под 22-м номером, который раньше принадлежал полузащитнику Артуро Видалю.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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