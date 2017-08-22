"Барселона" увеличила свое предложение по Дембеле

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

"Барселона" увеличила свое предложение по ДембелеКаталонская "Барселона" увеличила свое предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, теперь "сине-гранатовые" готовы заплатить за 20-летнего футболиста "шмелей" 130 миллионов евро. Однако немецкий клуб не намерен идти на уступки и готов расстаться с французом, только получив за него 150 миллионов.

Напомним, "Боруссия" поставила ультиматум "Барселоне" по трансферу Дембеле. | soccernews.ru

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