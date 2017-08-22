"Барселона" увеличила свое предложение по Дембеле

Каталонская "Барселона" увеличила свое предложение по вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, теперь "сине-гранатовые" готовы заплатить за 20-летнего футболиста "шмелей" 130 миллионов евро. Однако немецкий клуб не намерен идти на уступки и готов расстаться с французом, только получив за него 150 миллионов.

Напомним, "Боруссия" поставила ультиматум "Барселоне" по трансферу Дембеле. | soccernews.ru