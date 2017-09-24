"Барселона" увеличила свою выигрышную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей

Каталонская "Барселона" увеличила свою выигрышную серию в рамках испанской Ла Лиги уже до 13-ти матчей.

Текущий результат стал лучшим для "сине-гранатовых", начиная с октября 2013-го года, когда аналогичное достижение установила команда, руководимая Тито Виланова. Увеличить свою серию "Барса" сможет уже в следующие выходные в домашней встрече против "Лас-Пальмаса".

Напомним, Модрич объяснил уверенный старт "Барселоны" в Ла Лиге. | soccernews.ru