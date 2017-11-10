"Барселона" увеличит отступные за Серхи Роберто до 400 миллионов евро

"Барселона" продолжает переговоры о продлении контракта с полузащитником Серхи Робертом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен подписать новый контракт с футболистом до лета 2022 года с отступными в размере 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцам пока не удается договориться с хавбеком по размере зарплаты. Его нынешний контракт истекает летом 2019 года.

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