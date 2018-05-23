"Барселона" уверена в подписании Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" уверена в подписании ГризманнаКаталонская "Барселона" уверена в том, что этим летом ей удастся подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" не беспокоятся из-за появившихся слухов о том, что 27-летний нападающий "матрасников" намерен остаться на "Ванда Метрополитано". Такое поведение каталонского гранда обусловлено обещанием о своем будущем переезде на "Камп Ноу", которое дал клубу сам француз.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, Дешам прокомментировал ситуацию с будущим Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов