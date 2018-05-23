"Барселона" уверена в подписании Гризманна

Каталонская "Барселона" уверена в том, что этим летом ей удастся подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" не беспокоятся из-за появившихся слухов о том, что 27-летний нападающий "матрасников" намерен остаться на "Ванда Метрополитано". Такое поведение каталонского гранда обусловлено обещанием о своем будущем переезде на "Камп Ноу", которое дал клубу сам француз.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, Дешам прокомментировал ситуацию с будущим Гризманна. | soccernews.ru