"Барселона" уверена в продлении контракта с Араухо

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" уверена в продлении контракта с уругвайским центральным защитником команды Рональдом Араухо, сообщает журналист Анаис Марти.

По информации источника, сам Араухо хочет остаться, однако он требует повышения зарплаты, так как клубы АПЛ делают ему более выгодные предложения, нежели каталонцы.

Отмечается, что "Барселона" хочет избежать прошлых ошибок, связанных с увеличением фонда заработной платы, но они готовы вести переговоры.

Хави Кампос отмечает, что нынешнее и на данный момент финальное предложение сине-гранатовых в три раза превышает текущий оклад Араухо.

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