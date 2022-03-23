"Барселона" уверена в продлении контракта с Араухо

Теги барселонарональд араухо

"Барселона" уверена в продлении контракта с Араухо

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

"Барселона" уверена в продлении контракта с уругвайским центральным защитником команды Рональдом Араухо, сообщает журналист Анаис Марти.

По информации источника, сам Араухо хочет остаться, однако он требует повышения зарплаты, так как клубы АПЛ делают ему более выгодные предложения, нежели каталонцы.

Отмечается, что "Барселона" хочет избежать прошлых ошибок, связанных с увеличением фонда заработной платы, но они готовы вести переговоры.

Хави Кампос отмечает, что нынешнее и на данный момент финальное предложение сине-гранатовых в три раза превышает текущий оклад Араухо.

Также не пропустите: "Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хвича покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб

Хвича покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов