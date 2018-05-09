"Барселона" уверенно громит "Вильярреал" на "Камп Ноу"
Каталонская "Барселона" в статусе чемпиона Испании принимала на "Камп Ноу" борющийся за еврокубки "Вильярреал". Встреча состоялась всего через несколько дней после изнурительного для каталонцев Эль Класико, в котором подопечные Вальверде вдесятером удержали ничью против "Реала" (2:2). Подводники же в прошлом туре праздновали победу над "Валенсией" (1:0), практически обеспечив себе тем самым участие в Лиге Европы следующего сезона. Из значимых перестановок в составе "Барсы" стоит отметить присутствие на скамейке запасных Тер Штегена, Альбы, Ракитича и Суареса.
"Барселона" начала поединок довольно уверенно, и уже на 11-й минуте открыла счет: Дембеле протащил мяч к штрафной и выстрелил в дальний угол, Асенхо отбил мяч чуть в сторону, но Коутиньо на добивание отправил снаряд в сетку – 1:0. Еще через 5 минут Паулиньо удвоил преимущество своей команды: Иньеста отправил в прорыв по левому флангу Диня, тот прострелил в центр, где одинокий бразилец сделал счет 2:0.
После такого начала "подводники" долго не могли прийти в себя – даже контратаки у них не ладились. А каталонцы спокойно контролировали ход матча, радуя своих болельщиков красивой игрой. Ближе к середине тайма у "Вильярреала" стало хоть что-то получаться на чужой половине, а вот опасных подходов к воротам каталонцев по-прежнему не было.
Немного усыпили бдительность гостей футболисты "Барсы", позволив тем соорудить несколько перспективных атак, а на 45-й минуте сделали счет 3:0. Иньеста еще раз заставил всех грустить о его уходе, выполнив великолепный черпачок на Месси, который спокойно переправил мяч в сетку.
"Вильярреал" решил не доигрывать матч, стараясь пропустить как можно меньше, напротив, подопечные Кальехи вышли на второй там с совсем иным настроением. И через 9 минут после старта второй половины счет стал 3:1 – это Форнальс вышел на ударную позицию в штрафной каталонцев и с рикошетом от Сансоне отправил снаряд в сетку. Еще через несколько минут Родри головой пробивал в упор, после подачи с углового, но его выстрел пришелся по позиции Силлессена.
Ближе к середине тайма Вальверде выпустил на поле еще и Луиса Суареса вместо Иньесты, сместив таким образом на позицию испанца Филиппе Коутиньо. Очень атакующий состав был на поле у "Барселоны", что мешало ей организованно обороняться. Однако вскоре обе команды как-то растеряли свой атакующий запал, что заметно снизило скорость игры.
В концовке поединка было заметно, что "подводники" уже не верят в возможность отыграться. "Сине-гранатовые" владели инициативой и создавали моменты, пытаясь забить четвертый гол. И на 87-й минуте каталонцы, казалось, установили окончательный счет матча: Иван Ракитич неожиданно пошел в дриблинг на правой бровке, обыграл двоих соперников и покатил на пустые ворота Дембеле – 4:1.
Но на последней добавленной минуте Усман забил еще один гол, убежав по центру от двух защитников и переиграв Асенхо - 5:1. Уверенная победа "Барселоны" приносит ей очередные очки в уже выигранном чемпионате и продлевает беспроигрышную серию каталонцев до 44-х матчей.
"Барселона" – "Вильярреал" – 5:1
Голы: Коутиньо, 11 – 1:0, Паулиньо, 16 – 2:0, Месси, 45 – 3:0, Сансоне, 54 – 3:1, Дембеле, 87 – 4:1, Дембеле, 93 - 5:1
"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике (Мина, 80), Вермален, Динь, Бускетс (Ракитич, 65), Паулиньо, Иньеста (Суарес, 61), Коутиньо, Дембеле, Месси.
"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Родри Эрнандес, Тригерос (Фуэго, 57), Кастильехо, Черышев (Сансоне, 46), Форнальс, Бакка (Унал, 70).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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