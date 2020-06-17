"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании

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"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании

"Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Голами отметились Ансу Фати и Лионель Месси, который забил свой 699 гол за карьеру.

"Барселона" - "Леганес" - 2:0

Голы: Фати, 42 - 1:0, Месси, 69 (пенальти) - 2:0

"Барселона": тер Стеген, Пике (Умтити, 73), Фирпо, Лангле, Серджи Роберто (Семеду, 53), Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Ракитич, Фати (Суарес, 54), Месси, Гризманн.

"Леганес": Куэльяр, Тарин, Авазьем, Сильва (Родригес, 71), Бустинса, Ресио (Хиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Рубен Перес, Меса (Ассале, 46), Руибаль, Герреро (Каррильо, 71).

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, "Леганес" занимает последнюю строчку.

А еще: "Барселона" нацелилась на португальского вратаря| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Лео был хорош... Как всегда.... Даже чмыри снизу не пропускают ни одной твоей игры... Браво!!..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Фати - будущая королева Барселоны,а Лео давно пора уйти из команды ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот молодец!Точное попадание с левого пеналя,не то что Криш!

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