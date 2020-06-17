"Барселона" уверенно обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании
"Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Голами отметились Ансу Фати и Лионель Месси, который забил свой 699 гол за карьеру.
"Барселона" - "Леганес" - 2:0
Голы: Фати, 42 - 1:0, Месси, 69 (пенальти) - 2:0
"Барселона": тер Стеген, Пике (Умтити, 73), Фирпо, Лангле, Серджи Роберто (Семеду, 53), Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Ракитич, Фати (Суарес, 54), Месси, Гризманн.
"Леганес": Куэльяр, Тарин, Авазьем, Сильва (Родригес, 71), Бустинса, Ресио (Хиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Рубен Перес, Меса (Ассале, 46), Руибаль, Герреро (Каррильо, 71).
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, "Леганес" занимает последнюю строчку.
А еще: "Барселона" нацелилась на португальского вратаря| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14