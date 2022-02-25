"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ

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"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ

Фото твиттер "Барселоны"

В ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы "Барселона" в гостях обыграла "Наполи" со счётом 4:2.

В первой игре была зафиксирована ничья 1:1, поэтому по сумме двух встреч дальше идут "сине-гранатовые".

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания) - 2:4

Голы: 0:1 – 8 Альба, 0:2 – 13 Ф. де Йонг, 1:2 – 23, пенальти Инсинье, 1:3 – 45 Пике, 1:4 – 59 Обамеянг, 2:4 – 87 Политано.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Политано, 46), Зелински (Мертенс, 74), Фабиан Руис (Унас, 74), Элмас, Инсинье (Петанья, 82), Осимхен (Гулям, 74).

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс (Гави, 62), Ф. де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 75), Обамеянг (Л. де Йонг, 75), Траоре (Дембеле, 74), Ферран Торрес (Пуч, 82).

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