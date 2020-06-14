"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста
В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Мальорку".
Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 5 очков, однако у мадридцев есть игра в запасе.
"Мальорка" - "Барселона" 0:4
Голы: Видаль, 2 - 0:1, Брейтуэйт, 37 - 0:2, Альба, 79 - 0:3, Месси, 90 - 0:4
"Мальорка": Рейна, Састре (Гамес, 46), Вальент, Раильо, Кубо, Посо, Дани Родригес, Севилья (Салибур, 84), Педраса (Баба, 57), Будимир (Пратс, 85), Эрнандес (Лаго Джуниор, 46).
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Серджи Роберто (Семеду, 71), Альба, Бускетс (Артур, 71), де Йонг (Фирпо, 84), Видаль (Ракитич, 46), Брэйтуэйт, Месси, Гризманн (Суарес, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14