"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселона" разгромила "Мальорку".

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 5 очков, однако у мадридцев есть игра в запасе.

"Мальорка" - "Барселона" 0:4

Голы: Видаль, 2 - 0:1, Брейтуэйт, 37 - 0:2, Альба, 79 - 0:3, Месси, 90 - 0:4

"Мальорка": Рейна, Састре (Гамес, 46), Вальент, Раильо, Кубо, Посо, Дани Родригес, Севилья (Салибур, 84), Педраса (Баба, 57), Будимир (Пратс, 85), Эрнандес (Лаго Джуниор, 46).

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Серджи Роберто (Семеду, 71), Альба, Бускетс (Артур, 71), де Йонг (Фирпо, 84), Видаль (Ракитич, 46), Брэйтуэйт, Месси, Гризманн (Суарес, 57).

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