"Барселона" уволила Эрика Абидаля

Теги барселонаэрик абидаль

"Барселона" уволила Эрика Абидаля

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль ушел в отставку, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2022 года. 

Напомним, что в феврале Абидаль обвинил некоторых футболистов каталонского клуба в недостаточной самоотдаче в матчах и на тренировках. После этого у французского специалиста произошел конфликт с капитаном команды Лионелем Месси. Аргентинец потребовал у Абидаля назвать имена тех игроков, которыми он недоволен. Впрочем, скандал удалось замять.

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