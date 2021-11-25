"Барселона" уволила главу медицинской службы
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает кадровую чистку после прихода Хави на пост главного тренера команды.
Как сообщает журналист Хави Мигель, Луис Тиль (Глава медицинской службы клуба) сегодня был уволен.
По информации источника, Хави Валле (врач дочерней компании), будет временно переведен в основную команду в ожидании Рикарда Пруны.
Отмечается, что у доктора Пруны, который ранее работал в "Барселоне" контракт в ОАЭ до мая и его уход в середине сезона практически невозможен.
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