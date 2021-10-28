"Барселона" уволила Кумана

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила об отставке Рональда Кумана с поста главного тренера.

Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. После 10 сыгранных матчей "Барселона" занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Клуб поблагодарил Кумана за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

58-летний Куман тренировал "Барселону" с 2020 года. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

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