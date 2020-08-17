"Барселона" уволила Сетьена с поста главного тренера

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"Барселона" уволила Сетьена с поста главного тренера

Энрике Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Руководство клуба приняло решение об отставке тренера из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании, а в четвертьфинале Лиги чемпионов вылетела от "Баварии", потерпев самое крупное поражение в еврокубках в своей истории со счетом 2:8.

Новым главным тренером "Барселоны", скорее всего, станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Стороны уже согласовали условия двухлетнего контракта.

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