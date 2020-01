"Барселона" уволила Вальверде

"Барселона" отправила в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e