"Барселона" уволила Вальверде

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"Барселона" уволила Вальверде

"Барселона" отправила в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

55-летний испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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