"Барселона" уволила Вальверде

"Барселона" отправила в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

55-летний испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Бетиса" Сетьен - главный претендент на смену Вальверде в "Барселоне".

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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