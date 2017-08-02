"Барселона" уже нашла замену Неймару

Теги усман дембелебарселонанеймарборуссия дортмунд

"Барселона" уже нашла замену НеймаруРуководство "Барселоны" определились с футболистом, который станет заменой Неймару.

В случае перехода бразильского футболиста в ПСЖ на его место каталонцы попытаются приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Информация об этом представлена на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В 49-ти матчах за немецкий клуб форвард забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. 

Читайте: На тренировке "Боруссии" случилась перепалка между Дембеле и вратарем Бюрки | http://soccernews.ru

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