"Барселона" уже несколько месяцев следит за Салахом

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"Барселона" уже несколько месяцев следит за СалахомКаталонская "Барселона" уже несколько месяцев следит за вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, информирует Le 10 Sport со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением лидера атак "красных" уже ближайшим летом. Каталонский гранд будет готов составить конкуренцию другим претендентам на египтянина.

В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Андре Гомеш намерен остаться в "Барселоне". | soccernews.ru

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