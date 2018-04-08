"Барселона" уже несколько месяцев следит за Салахом

Каталонская "Барселона" уже несколько месяцев следит за вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, информирует Le 10 Sport со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением лидера атак "красных" уже ближайшим летом. Каталонский гранд будет готов составить конкуренцию другим претендентам на египтянина.

В нынешнем сезоне Салах забил 38 мячей и сделал 13 результативных передач в 43 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Андре Гомеш намерен остаться в "Барселоне". | soccernews.ru