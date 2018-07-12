"Барселона" уже подготовила контракт для хавбека ПСЖ

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"Барселона" уже подготовила контракт для хавбека ПСЖКаталонская "Барселона" уже подготовила контракт для полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, который ранее выразил желание сменить клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" готовы заплатить за 23-летнего хавбека парижанам 40 миллионов евро. Самому игроку каталонский гранд планирует предложить 5-летний контракт с окладом в 7 миллионов евро в год. Трансфер француза "Барса" рассчитывает закрыть уже на следующей неделе.

Напомним,  "Барселона" провела первую встречу с представителями Азара. | soccernews.ru

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