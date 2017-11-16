"Барселона" уже работает над "пожизненным" контрактом для Месси

Каталонская "Барселона" уже работает над "пожизненным" контрактом для своего ведущего бомбардира Лионеля Месси.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" планируют предложить аргентинскому форварду подписать соглашение, аналогичное тому, которое было подписано с капитаном команды Андресом Иньестой, предполагающее возможность футболисту покинуть клуб в любой угодный ему момент.

Напомним, ПСЖ хочет воссоединить связку Месси и Неймара. | soccernews.ru