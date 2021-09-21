"Барселона" уже составила список кандидатов на замену Куману

Теги барселонарональд куман

"Барселона" уже составила список кандидатов на замену КумануФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может потерять свой пост уже в ближайшее время.

Как сообщает Жерар Ромеро, у каталонского клуба уже есть список из пяти имен, которые могут заменить голландца на его посту.

По информации источника, Хави Эрнандес есть в этом списке, однако не является главным претендентом.

Отмечается, что в списке также присутствуют имена Андре Пирло, Марсело Бьелса, Антонио Конте и Эрика Тен Хага.

Также не пропустите: Чудо от "Реала", ничья "Барселоны" и дебют Фалькао за "Райо": все результаты 5-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 сентября

Главные новости дня: 20 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов