"Барселона" уже составила список кандидатов на замену Куману

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может потерять свой пост уже в ближайшее время.

Как сообщает Жерар Ромеро, у каталонского клуба уже есть список из пяти имен, которые могут заменить голландца на его посту.

По информации источника, Хави Эрнандес есть в этом списке, однако не является главным претендентом.

Отмечается, что в списке также присутствуют имена Андре Пирло, Марсело Бьелса, Антонио Конте и Эрика Тен Хага.

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