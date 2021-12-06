"Барселона" уже ведет переговоры с защитником "Челси"

Теги челсибарселонасесар аспиликуэта

"Барселона" уже ведет переговоры с защитником "Челси"Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает El Nacional.

По информации источника, "Барселона" уже начала переговоры с футболистом сборной Испании. Отмечается, что в Аспиликуэте заинтересован лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес, а президент клуба Жоан Лапорта одобрил его кандидатуру.

Контракт Аспиликиуэты с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Также не пропустите: Артета высказался об АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов