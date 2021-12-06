"Барселона" уже ведет переговоры с защитником "Челси"

Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает El Nacional.

По информации источника, "Барселона" уже начала переговоры с футболистом сборной Испании. Отмечается, что в Аспиликуэте заинтересован лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес, а президент клуба Жоан Лапорта одобрил его кандидатуру.

Контракт Аспиликиуэты с "Челси" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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