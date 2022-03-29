"Барселона" уже закрыла два летних трансфера

Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что клуб согласовал подписание двух новичков.

"У нас есть два закрытых трансфера. Это центральный защитник и полузащитник", - цитирует Лапорту Sport.es.

Судя по инсайдам СМИ, речь идёт об Андреасе Кристенсене и Франке Кессье.

Напомним, что датчанин и ивуариец летом станут свободными агентами, покинув "Челси" и "Милан" соответственно.

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