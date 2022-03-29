"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
Фото твиттер "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что клуб согласовал подписание двух новичков.
"У нас есть два закрытых трансфера. Это центральный защитник и полузащитник", - цитирует Лапорту Sport.es.
Судя по инсайдам СМИ, речь идёт об Андреасе Кристенсене и Франке Кессье.
Напомним, что датчанин и ивуариец летом станут свободными агентами, покинув "Челси" и "Милан" соответственно.
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|Команда
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14