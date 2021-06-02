"Барселона" уже завтра может объявить о том, что Куман остается

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Как сообщает CCMA, главный тренер "Барселоны" Роналд Куман, вероятно, продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

По информации источника, нидерландец останется во главе команды, может быть объявлено в четверг после заседания совета директоров.

Отмечается, что стороны провели ряд встреч за последнее время, и президент "Барсы" Жоан Лапорта склоняется к тому, чтобы не увольнять Кумана.

Ранее сообщалось, что контракт с 58-летним специалистом может быть изменен с целью снизить его зарплату, но повысить премиальные.

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