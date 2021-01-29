"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании

Теги барселонагранадабетисатлетик бильбаолевантевильярреалальмериясевилья

"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с "Гранадой".

"Гранада" - "Барселона"

"Бетис" - "Атлетик"

"Леванте" - "Вильярреал"

"Альмерия" - "Севилья"

Матчи 1/4 финала Кубка Короля состоятся 2, 3 и 4 февраля.

Не пропустите: Месси занимает пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два игрока "Баварии" заразились коронавирусом

Два игрока "Баварии" заразились коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов