"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с "Гранадой".

"Гранада" - "Барселона"

"Бетис" - "Атлетик"

"Леванте" - "Вильярреал"

"Альмерия" - "Севилья"

Матчи 1/4 финала Кубка Короля состоятся 2, 3 и 4 февраля.

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