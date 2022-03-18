"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

1/4 финала

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)

"Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)

"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

1/2 финала

"РБ Лейпциг" / "Аталанта" – "Брага" / "Рейнджерс"

"Вест Хэм" / "Лион" – "Айнтрахт" / "Барселона"

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи ЛЕ состоятся 7 апреля, ответные - 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 28 апреля и 5 мая.

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