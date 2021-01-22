"Барселона" узнала соперника по 1/8 финала Кубка Испании

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"Барселона" узнала соперника по 1/8 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с "Райо Вальекано", также выделим пару "Севилья" - "Валенсия".

"Алькойяно" – "Атлетик"

"Навалькарнеро" – "Гранада"

"Жирона" – "Вильярреал"

"Райо Вальекано" – "Барселона"

"Альмерия" – "Осасуна"

"Вальядолид" – "Леванте"

"Севилья" – "Валенсия"

"Бетис" – "Реал Сосьедад"

Матчи 1/8 финала Кубка Короля состоятся 26, 27 и 28 января.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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