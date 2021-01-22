"Барселона" узнала соперника по 1/8 финала Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с "Райо Вальекано", также выделим пару "Севилья" - "Валенсия".

"Алькойяно" – "Атлетик"

"Навалькарнеро" – "Гранада"

"Жирона" – "Вильярреал"

"Райо Вальекано" – "Барселона"

"Альмерия" – "Осасуна"

"Вальядолид" – "Леванте"

"Севилья" – "Валенсия"

"Бетис" – "Реал Сосьедад"

Матчи 1/8 финала Кубка Короля состоятся 26, 27 и 28 января.

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