"Барселона" узнала стоимость Джонатана Та

Каталонская "Барселона" узнала стоимость защитника леверкузенского "Байера" Джонатана Та, информирует Sport Bild.

По сведениям источника, в контракте 21-летнего защитника с его клубом есть пункт, согласно которому он может быть продан за 25 миллионов евро, если им заинтересуется один из грандов европейского футбола.

В нынешнем сезоне Та сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за "Байер".

Напомним, "Барселона" интересуется хавбеком "Лиона". | soccernews.ru