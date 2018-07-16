"Барселона" узнала стоимость Погба

"Барселона" узнала стоимость полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонскому клубу предложили купить 25-летнего француза за 150 миллионов евро.

Пока неизвестно, заинтересована ли "Барселона" в приобретении Погба за такую сумму.

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