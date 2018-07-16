"Барселона" узнала стоимость Погба

Теги барселонаманчестер юнайтедполь погба

"Барселона" узнала стоимость Погба

"Барселона" узнала стоимость полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонскому клубу предложили купить 25-летнего француза за 150 миллионов евро.

Пока неизвестно, заинтересована ли "Барселона" в приобретении Погба за такую сумму.

Не пропустите: Поль Погба стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов