"Барселона" в 11-й раз подряд выиграла группу ЛЧ - рекорд турнира

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" на своем поле обыграла "Спортинг" со счетом 2:0.

Эта победа позволила каталонскому клубу выйти в плей-офф турнира с первого места в группе.

Стоит отметить, что каталонцы в 11-й раз подряд выиграли свою группу в ЛЧ, что является рекордом турнира.

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