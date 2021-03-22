"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов

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"Барселона" в 16 сезонах подряд забила 100+ голов

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" достигла отметки в 100 забитых мячей во всех турнирах нынешнего сезона.

Это произошло благодаря голевой феерии в гостевом матче с "Реал Сосьедадом" (6:1) в воскресенье вечером.

Как сообщает твиттер Педро Мартина, "сине-гранатовые" отличаются не менее 100 раз уже в 16 сезонах подряд.

Стоит отметить, что серия "Барсы" началась, когда Лионель Месси проводил второй сезон за первую команду.

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